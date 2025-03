Copel: Conta aumenta e paciência diminui com ‘medidores inteligentes’

Cascavel e Paraná - A população de Cascavel apresentou na manhã de ontem (27) as reclamações sobvre os problemas que vem enfrentando com a Copel, seja pelo aumento expressivo das contas de luz, que tem deixado os consumidores de cabelo em pé ou pelas quedas de energia que deixa moradores da área rural do município mais de 24 horas sem energia.

Durante a audiência pública realizada pela Câmara de Cascavel, o principal foco da revolta dos consumidores foi a instalação dos chamados “medidores inteligentes” que, ironicamente, parecem muito mais eficientes em aumentar os valores das faturas do que em esclarecer os consumidores. Em menos de três meses de 2025, as reclamações contra a Copel praticamente já alcançaram o total de todo o ano passado, sendo que a maioria delas trata diretamente do aumento inesperado nas contas. Coincidência? Os consumidores acham que não.

Segundo os números apresentados, no ano passado foram registradas 108 reclamações sobre energia, das quais apenas 15 tratavam de aumento na conta. Já neste ano, com os novos medidores em ação, o número disparou para 106 denúncias, com 80 referentes exclusivamente ao reajuste inexplicável nas faturas.

Erro reconhecido

Segundo a Copal, realmente houve erros em alguns medidores e, por conta disso, os aparelhos foram trocados e os consumidores serão reembolsados. No entanto, a indignação não se restringe ao bolso do consumidor urbano. Na zona rural, além da conta mais salgada, o fornecimento tem sido um verdadeiro teste de resistência para produtores. Quedas constantes e energia em meia fase estão comprometendo lavouras e criações, causando prejuízos irreparáveis.