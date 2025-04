Renault Kwid muda o visual na linha 2026

Todas as versões ganham mais dois alto falantes na coluna C e mais uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V.

A versão Outsider também recebeu detalhes na cor amarelo Citron na grade dianteira, retrovisores, ski frontal e barra do teto. Nas laterais, as novidades são os adesivos em vez dos protetores.

O Renault Kwid, compacto que inovou o segmento de entrada com design SUV, maior porta-malas da categoria, baixo consumo de combustível e único com quatro airbags de série em todas as versões, chega à linha 2026 mantendo todas essas características e com novidades visuais.

O veículo da Renault também mantém o título “best-in-class” em consumo de combustível entre os carros a combustão do país, percorrendo 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina no tanque. O Kwid é nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.

O moderno propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque é de 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina, garantindo boas acelerações e retomadas.

A direção elétrica é de série em todas as versões e, além de facilitar as manobras, também ajuda a reduzir o consumo e as emissões, já que exige menos o motor do que os sistemas hidráulicos.

O visual imponente do Kwid tem atributos vindos do mundo dos SUVs, como as caixas de rodas mais largas, distância do solo maior (185 mm com o veículo vazio) e um capô esculpido com vincos bem marcados. A versão Outsider traz ainda barras de teto, protetor da parte inferior frontal da carroceria reforçado e protetor da parte traseira da carroceria, que ressaltam ainda mais a robustez do veículo

Com visual moderno, o interior do Kwid mantém o ótimo espaço interno. Com 2.423 mm de entre-eixos, o espaço para quem viaja atrás é bastante confortável. Quem se senta no banco traseiro, por exemplo, tem o maior espaço para os joelhos do segmento. O mesmo ocorre com o compartimento de bagagem, que acomoda 290 litros e é o maior da categoria. Com banco rebatível chega até 1.100 litros.

Produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), o Kwid traz de série em todas as versões controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso dos cintos de segurança não afivelados para todas as posições do banco traseiro, além dos quatro airbags (dois frontais e dois laterais), exclusivos na categoria, e de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis, item fundamental para a segurança das crianças.