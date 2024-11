Treinos livres abrem a programação da decisão da Fórmula Truck em Cascavel

A Fórmula Truck abre na tarde desta sexta-feira (29) a programação da 9ª e última etapa da temporada, a ser disputada no próximo domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Cada treino terá 30 minutos de duração. No domingo, a prova da categoria F-Truck terá largada às 12h45, a da GT Truck às 14 horas e a largada da Prova SpeedMax está prevista para às 15h30.

A maioria dos pilotos chegou a Cascavel na tarde desta quinta-feira (28) e praticamente todos faziam contas sobre suas possibilidades no campeonato. Aqueles que estão na disputa pelo título calculam em que posição precisam para chegar ao título, enquanto que aqueles que estão sem chances de título têm na última etapa do ano a oportunidade de melhorar na classificação final do campeonato.

Gabi Rampon

A prova deste fim de semana será especial para a curitibana Gabi Rampon. Ela está fechando um ciclo importante em sua trajetória nas pistas. Volta ao autódromo onde estreou no ano passado. “Será uma mistura de nostalgia e motivação extra. Será a primeira vez que vou correr em um autódromo que já conheço o traçado. Isto me dá mais confiança para buscar um bom desempenho. Estou fechando minha primeira temporada na Fórmula Truck, foi um ano de muito aprendizado. Superamos obstáculos. A expectativa para domingo é dar o meu melhor e, quem sabe, fechar com mais um resultado positivo”, conclui Gabi Rampon.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas da etapa de encerramento da temporada em Cascavel serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Programação da Fórmula Truck em Cascavel

Sexta-feira – dia 29/11

08h00 – Abertura dos trabalhos administrativos/ secretaria

09h00 – 12h00 – Vistoria técnica prévia

11h00 – Briefing com pilotos e chefes de equipe

14h00 – 14h30 – Treino Livre F-Truck

14h40 – 15h10 – Treino Livre GT Truck

15h30 – 16h00 – Treino livre da F-Truck

16h10 – 16h40 – Treino livre da GT Truck

Sábado – dia 30/11

08h00 – Vistoria técnica previa

09h00 – 09h30 – 1º Treino Oficial da F-Truck

09h40 – 10h10 – 1º Treino Oficial da GT Truck

10h30 – 11h00 – 2º Treino Oficial da F-Truck

11h10 – 11h40 – 2º Treino Oficial da F-Truck

12h00 – Treino – Show de Caminhões