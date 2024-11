Scooter número 1 do Brasil passa a ter novas cores na linha 2025

A Honda PCX é a scooter mais vendida do Brasil desde seu lançamento, em 2012. Tendo como principal característica a tecnologia inovadora aliada a um design atraente, a PCX segue, ano após ano, sendo a escolha prioritária de uma grande parcela de motociclistas de todos os cantos do país.

Para 2025 a Honda PCX 160 trará como atualização novas cores para as três versões do modelo, a topo de linha PCX 160 DLX ABS (Azul escuro perolizado), a intermediária PCX 160 ABS (Vermelho perolizado), e a porta de entrada PCX 160 CBS (Branco perolizado). Todas se valem da mesma “alma”, o motor monocilíndrico SOHC de quatro válvulas e exatos 156 cm3, arrefecido a água, com tecnologia eSP+ – enhanced Smart Power Plus.

Referência em potência e torque em seu segmento – 16 cv e 1,5 kgm.f –, a modernidade deste motor se verifica através de itens como o sistema ACG, pelo qual o motor de partida também tem a função de gerador, o que resulta na funcionalidade Idling Stop, que desliga o motor após paradas de três segundos e o religa instantaneamente ao mover o comando do acelerador.

Destaque na Honda PCX é o sistema de transmissão CVT, que nas versões PCX 160 DLX e PCX 160 ABS oferece o HSTC – Honda Selectable Torque Control, que limita eventuais perdas de tração do pneu traseiro em pisos de baixa aderência. Uma luz-alerta “T” pisca no painel quando o HSTC entra em funcionamento. O sistema pode ser desligado através de um comando no punho esquerdo.

Exemplo de eficiência dinâmica, a PCX 160 se vale de um chassi de aço tipo berço duplo com suspensão telescópica na dianteira e um par de amortecedores na traseira. A frenagem, fator diferencial entre as versões, se dá por discos nas PCX DLX E PCX ABS, com sistema antibloqueio ABS de 1 canal, enquanto na PCX o sistema auxiliar de frenagem é o conhecido CBS – Combined Brake System, que utiliza disco na dianteira e tambor na traseira. Em todas as versões os pneus são 110/70-14 e 130/70-13 Pirelli Diablo Rosso.

Característica marcante das PCX desde sempre é o atento estudo ergonômico, que favorece seu uso por motociclistas de estatura variada, assim como seu design atemporal, capaz de conciliar grande personalidade em formas angulosas, que valorizam a dinamicidade. A “assinatura” do grupo ótico dianteiro e da lanterna traseira utilizam a tecnologia LED. O painel digital com display Blackout oferece excelente visibilidade e muitas informações.