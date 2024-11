Notas Bandeirada

Eles foram sorteados na promoção da parceria do jornal O Paraná e a GT Truck e ganharam dois ingressos para assistirem a Fórmula Truck domingo, no Autódromo Zilmar Beux. Os sorteados ontem foram José Duarte de Souza, Ednilson Francisco Paes, Venceslau Vitor Moccelin, Maria José de Souza Lima, Ivani Aparecida de Assis Pompeo e Osvaldina Gomes Moccelin.

A Fórmula Truck abre na tarde desta sexta-feira (29) a programação da 9ª e última etapa da temporada, a ser disputada no próximo domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Cada treino terá 30 minutos de duração. No domingo, a prova da categoria F-Truck terá largada às 12h45, a da […]

A Kia Brasil anunciou o início de comercialização do Stonic, modelo 2025, agora equipado com quatro itens de ADAS – Advanced Driver Assistance System: assistentes de centralização na faixa de rodagem (LFA), de permanência na faixa de rodagem (LKA), de prevenção de colisão frontal com frenagem de emergência (FCA) e sistema de detecção do limite […]

O brasileiro Lucas Moraes está totalmente comprometido na fase de preparação para o Rali Dakar 2025, o maior desafio do mundo, que será disputado entre 3 e 17 de janeiro, na Arábia Saudita. O piloto, que nesta semana teve seu contrato renovado com a Toyota Gazoo Racing (TGR), equipe de fábrica da gigante japonesa, participa a partir desta sexta-feira (29) do Baja Internacional de Dubai, uma das competições mais tradicionais do cenário off-road.

Paulo Willemann

Dono de dois títulos no kartismo nacional e de vários outros em caráter estadual, o mato-grossense Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras) dará um novo rumo em sua carreira em 2025. Depois de algumas temporadas de sucesso e de muito aprendizado no kartismo, Willemann competirá na Fórmula Delta em seu ano de estreia no automobilismo. Uma das poucas categorias de monopostos (fórmulas) no Brasil, a Delta é um degrau importante no planejamento dos pilotos que pretendem seguir carreira e tem suas etapas disputadas no Autódromo de Interlagos e no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).