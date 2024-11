Notas Bandeirada

O mineiro Rafael Guimarães está em Londrina, como um dos favoritos ao título no Open do Campeonato Brasileiro e no Paranaense de Kart, que serão realizados paralelamente no Kartódromo Luigi Borghesi. Competindo na categoria Mini 2T, Rafael busca dar continuidade ao excelente momento de sua temporada e consolidar ainda mais sua preparação para o Campeonato Brasileiro.

No início de 2022 a família New City foi lançada, marcando uma renovação completa do Sedã de sucesso e a estreia em seu segmento o tão esperado New City Hatchback. Modernidade no design, alta tecnologia e itens de conforto e segurança inéditos – foram os primeiros modelos da marca produzidos no Brasil a trazer o […]

O 60º Campeonato Paranaense de Kart vai até amanhã no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, servindo de Open para o Campeonato Brasileiro, marcado para de 11 a 16 deste mês, no kartódromo londrinense. O Paranaense deste ano conta com mais de 150 inscritos, entre os quais cinco cascavelenses. Giovanni Tavares disputa a categoria F-4 Sênior; […]

Rafael e Guilherme Busato (Shift Car/7Place Veículos/Equipe: Kosta Racing/Coach Erick Lutum), os gêmeos de Curitiba, retornam ao circuito do Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, para a disputa do 60º Campeonato Paranaense de Kart, válido também pelo Open do Campeonato Brasileiro. A competição vai até amanhã. Guilherme está em duas categorias, OK Júnior e Júnior Menor, ao passo que Rafael irá competir nas categorias OK Júnior e Júnior.

Porsche Cup

A Porsche Cup Brasil decide neste sábado (2) e domingo (3) os títulos do campeonato sprint, de corridas curtas. E a decisão dar-se-á em um fim de semana de gala: a categoria corre em Interlagos como parte da programação oficial do GP São Paulo de Fórmula 1. Além do autódromo com as arquibancadas absolutamente tomadas pelo público, os pilotos terão outros diferenciais que podem, inclusive, influenciar nos resultados. O primeiro é o novo asfalto nos 4.309 metros do principal autódromo do país. O circuito foi completamente recapeado, trazendo uma nova superfície e algumas incógnitas aos pilotos quando forem à pista pela primeira vez para descobrirem o real nível de aderência – a expectativa é que seja maior, já que a camada antiga já tinha dez anos de uso.