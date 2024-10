Notas Bandeirada

A disputa da 9ª e última etapa da temporada 2024 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, neste sábado (12), com as 10 Horas de Petit Le Mans, em Road Atlanta (EUA), trará momentos especiais para o brasileiro Pipo Derani. Além de celebrar mais um aniversário nas pistas, o piloto fará sua despedida da equipe Action Express Racing, time em que conquistou sete de suas 12 vitórias no IMSA, além dos títulos de campeão geral (2021 e 2023) e do Norte-americano de Endurance (2019 e 2023). Em terceiro lugar no campeonato de Endurance em 2024, Derani espera que a despedida seja com vitória e quem sabe o tricampeonato na competição, que reúne as provas longas do calendário (Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianápolis e Petit Le Mans).

A quarta-feira (9), que marcou o terceiro dia de competição no Rali do Marrocos, quinta e última etapa do Mundial de Rali Raid, foi um dia complicado para o brasileiro Lucas Moraes, que compete ao lado do navegador espanhol Armand Monleon pela equipe oficial Toyota Gazoo Racing. Após vencer a segunda especial na terça-feira, Lucas largou na frente do pelotão no deserto do Saara, mas um problema no pedal do acelerador acabou atrapalhando a dupla que, no km 128, acabou tendo que parar o carro para consertar outro pedal, o do freio. Mesmo com a intercorrência, Lucas e Monleón conseguiram finalizar a especial, com pouco mais de uma hora de diferença para os vencedores, Sebastien Loeb (França)/Fabian Lurquin (Bélgica). Na classificação geral do rali, liderada por Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger(França), o brasileiro está em 13º.