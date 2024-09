Notas Bandeirada

BANDEIRADA

Brasileiro é 3º no Mundial de Kart

O gaúcho Heitor Farias, de 15 anos, colocou a bandeira brasileira no pódio na disputa da 1ª Copa do Mundo de Kart OK N, finalizada domingo (15), no Kartódromo PF International, em Grantham, na Grã Bretanha, e que passou a integrar a programação do Mundial FIA Karting. Um dos cinco kartistas que integra este ano […]