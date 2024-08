Notas Bandeirada

Theo Salomão

O goiano Theo Salomão (AJEL Materiais Elétricos) foi o principal protagonista da categoria Júnior e um dos grandes nomes da 7ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada sábado (17) no Kartódromo de Interlagos, na capital paulista. Rápido ao longo das atividades da semana, o bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa Brasil teve problemas no treino classificatório e largou em 19º. Ele deu um show logo na primeira bateria, quando venceu, com uma vantagem de 78 milésimos de segundos para Bernardo Gentil, o segundo colocado. Na segunda, largou em quinto em função de inversão do grid, e novamente venceu. Em outubro, Theo representará o Brasil no FIA Motorsport Games, na Espanha.

Gaúchos dominam

Os gaúchos ganharam as quatro categorias da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade, disputada sexta-feira e sábado em Severiano de Almeida, no norte do Rio Grande do sul. Na Rally 2 (4×4), Leonardo Cavaletti e Murilo Spironelo venceram; na categoria Rally 4 (4×2), Alan Cardoso e Juliano Gracioli foram os primeiros colocados; na categoria Rally 5 (4×2), os “donos da casa” fizeram a festa. Evandro Carbonera e Jean Klein venceram tanto pelo nacional, como pelo estadual, para a alegria dos torcedores de Severiano de Almeida; e na categoria Rally 5 Light, a dupla de Estação (RS), Vitor Boff e Rafael Lodea levaram a melhor em ambas as competições.