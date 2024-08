Notas Bandeirada

Concept Kart

Lançada em 2019 pela I. B. Kart, a Concept Kart teve um domingo bastante positivo na 7ª etapa da V11 Aldeia Cup, disputada no Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri (SP). Além de conquistar pódio em todas as categorias em que competiu, a fabricante de chassis venceu em duas categorias e conquistou duas pole positions. As duas vitórias na etapa foram construídas da mesma forma, ou seja, com pole position e primeiro lugar nas duas provas disputadas. Pedro Bride, na F-4 Júnior, e Bruno Souza – que utiliza e desenvolve o Concept Max na F-4 Graduados, modelo que deverá ser homologado pela empresa na próxima “janela” de homologações – garantiram o alto do pódio para a fabricante. Thiago Miranda, 2º na F-4 Super Sênior e 4º na F-4 Sênior, e Leonardo Seckler, 4º na Mirim, conquistaram mais três pódios para a Concept Kart na 7ª etapa da V11 Aldeia Cup.

Rali dos Sertões

Campeões do Sertões entre os carros em 2022 e vice-campeões em 2023 (Pro Brasil), Victor Pudell e Claudemir Hubner querem novo título na 32ª edição do Sertões. Com histórico robusto nos campeonatos de rali na modalidade de regularidade, o piloto Victor Pudell e o navegador Claudemir Hubner participarão pelo terceiro ano consecutivo da maior aventura do calendário do rali de velocidade cross-crountry. A competição começa no próximo dia 23, em Brasília e depois de percorrer 3.500 km, passando por cidades de Goiás e Bahia, retorna à Capital Federal no dia 31 de agosto. Vitor Pudell é de Toledo, no Paraná, enquanto que Claudemir é nascido em Toledo, mas reside em Caçador, em Santa Catarina.