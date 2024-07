Notas Bandeirada

Mega Kart

Com duas pole positions, duas voltas mais rápidas e três títulos, a Mega Kart foi um dos destaques entre as fabricantes de chassis na 25ª edição da Copa Brasil, que no último domingo (21) encerrou as disputas das categorias do Grupo 1. Os três campeões foram Marcos Adriano na categoria F-4 Super; Bruno Grigatti, na Super F-4; e Valdemiro Oliveira na categoria F-4 Super Sênior Máster.

Rafael Paiva

Rafael Paiva, presidente do Kart Clube de Cascavel, está pessoalmente fazendo contato com telefone, e-mails e grupos de rede sociais, convidando os pilotos a participarem da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova está marcada para o dia 24 de agosto, no Kartódromo Delci Damian.

Rafael Busato

Mais um desafio para pilotos de todo o país, que estão na Paraíba disputando a 25ª edição da Copa Brasil de Kart. Trata-se do Grupo 2 da competição nacional, que vai até domingo na pista do Circuito Internacional Paladino, na cidade de Conde-PB, litoral sul da Paraíba. Os irmãos paranaenses Guilherme e Rafael Busato (Shift Car/7Place Veículos/Equipe: Kosta Racing/Coach Erick Lutum) estiveram na semana passada nas disputas do Grupo 1, com Rafael fechando o Top 4 da categoria OK Júnior FIA e garantiu vaga no Sul-Americano de Kart, enquanto Guilherme assegurou seu lugar para a final da Regional Cup.