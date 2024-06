Notas Bandeirada

Fórmula E

O Conselho Mundial da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou ontem o calendário oficial para a 11ª temporada do principal campeonato de carros elétricos da atualidade – o Mundial de Fórmula E. A abertura da temporada será na pista do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no dia 7 de dezembro. As demais etapas serão em 11 de janeiro, Cidade do México; 14 e 15 de fevereiro, Arábia Saudita; 8 de março, a definir; 12 de abril, Miami (EUA); 3 e 4 de maio, Mônaco; 17 e 18 de maio, Tóquio (Japão); 31 de maio e 1º de junho, Xanguai (China); 21 de junho, Jakarta (Indonésia) 12 e 13 de julho, Berlin (Alemanha); e 26 e 27 de julho, Londres (Inglaterra).

Sette Câmara

O brasileiro Sérgio Sette Câmara confirma presença na próxima temporada. Será a sua sexta participação no Campeonato no Mundial de Fórmula E e está bastante animado com o que vem por aí. “Achei muito legais as mudanças anunciadas com o calendário do próximo Mundial de Fórmula E para a temporada 11. Foi adicionada a corrida de Miami, Mônaco passa a ser uma rodada dupla e teremos a chance de correr também em Jacarta, na capital da Indonésia”, frise Sérgio Sette Câmara.