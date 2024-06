Notas Bandeirada

Motocross

Vitor Borba é o campeão brasileiro de motocross da categoria MX2Jr na temporada 2024. O piloto catarinense da equipe Honda Racing garantiu a taça inédita domingo (9), na pista montada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), com uma rodada de antecipação. Acelerando a motocicleta CRF 250R, ele ainda sustentou a liderança da MX2, quatro pontos à frente do companheiro de time Bernardo Tibúrcio, que venceu a bateria exclusiva da categoria.

Lorenzo Kuhn

Não foi um fim de semana fácil para o piloto Lorenzo Tanner Kuhn, na etapa decisiva da Copa Beto Carrero de Kart, em Penha (SC). Mas, o curitibano, de apenas 8 anos de idade, mostrou raça e determinação ao vencer a febre e um mal estar, e disputar as provas no último sábado (8). Com o segundo lugar nas duas baterias deste sábado, mais as duas vitórias da etapa passada, Lorenzo Kuhn é o vice-campeão pela categoria ROK, e está classificado a disputar uma vaga para o Mundial, no Campeonato Catarinense de Kart, competição programada para agosto, no kartódromo Beto Carrero.

Fórmula 1

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, voltou a vencer na Fórmula 1. Domingo ele ganhou o GP do Canadá, assumindo a liderança com a bem montada estratégia. Em segundo se classificou Lando Norris, da McLaren e em terceiro George Russel, da Mercedes, que tinha largado na pole position. A chuva antes da largada e que cai também no início da prova bagunçou a corrida.

Dudu Pagliaro

O Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP), recebeu sexta-feira e sábado a 3ª edição do Troféu Ayrton Senna, único evento no kartismo mundial em homenagem ao brasileiro tricampeão da Fórmula 1. A competição serviu também como preparação para as categorias do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro, marcado para outubro, e teve a presença de Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Somos Verde/Bebs/FrogPay/Pier Brasil/Ifood/MG Contécnica) na F-4 Júnior. Depois de bons treinos, o piloto da equipe DKR largou em quinto e com dois terceiros lugares nas provas classificatórias, garantiu a terceira posição no grid de largada da Final do Troféu Ayrton Senna. Na Final, Pagliaro assumiu a segunda colocação, mas a direção de prova foi obrigado a interromper a prova com bandeira vermelha. Os karts ficaram mais de 10 minutos parados ao sol e a calibragem dos pneus do Pagliaro subiu e Quando a corrida recomeçou o kart amarrou e ele só conseguir a quarta colocação.