Notas Bandeirada

Quarta vitória

No último sábado (1º) Bernardo Gentil, piloto oficial da fabricante de chassis CRG, conquistou sua quarta vitória consecutiva na Copa São Paulo Light e ampliou sua vantagem na liderança da categoria Júnior. Já descartado o terceiro lugar da 1ª etapa, Bernardo Gentil soma 54 pontos, contra 44 de Theo Salomão e 36 de Yuri Morelli.

Lucas Moraes

Lucas Moraes garantiu ontem mais um bom resultado no Desafio Ruta 40, quarta e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Rali Raid. Ao lado do navegador espanhol Armand Monléon, o piloto do carro da equipe oficial Toyota Gazoo Racing finalizou a segunda das cinco especiais na Argentina em primeiro lugar. O resultado deixou Lucas e Armand em terceiro na classificação da etapa, com 8h10m05s, uma distância de 4m54s para Rajhi e Gottschalk. O segundo lugar está nas mãos de Nasser Al-Attiyah e Edouard Boulanger, que estão a 1m36s à frente de Moraes. O rali segue sua programação até sexta-feira (7), quando retorna à Córdova.