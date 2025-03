Mais de 30% dos veículos que circulam nas estradas apresentam riscos aos usuários

Brasil - Carros rebaixados, movidos a GNV, ônibus, vans, caminhões e motorhomes devem exigir atenção redobrada dos usuários antes de pegar a estrada para as viagens de férias. Isso porque um terço dos veículos que passaram por algum tipo de alteração em sua estrutura não poderia estar em circulação, de acordo com os dados da Fenive (Federação Nacional da Inspeção Veicular).

As estatísticas, extraídas do banco de dados das empresas de inspeção veicular em todo o Brasil em 2022, mostram que pelo menos 33% desses veículos seriam reprovados caso passassem por inspeção veicular. Quase metade (47,58%) apresentam problemas com relação à sinalização – luzes e faróis – e 30,1% estão com defeitos ou irregularidades em equipamentos obrigatórios – como é o caso de cintos de segurança, pneus, freios, barras de proteção, entre outros.

O engenheiro mecânico Daniel Bassoli, diretor executivo da FENIVE, alerta que boa parte dos acidentes nas rodovias e estradas brasileiras são resultado da falta de manutenção. “Ônibus, vans e todos os veículos usados para transporte de passageiros precisam ser inspecionados anualmente. Infelizmente, isso nem sempre acontece e o resultado são acidentes com muitas fatalidades e vítimas em todas as regiões do Brasil”, observa.