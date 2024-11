Luzes acesas no painel do carro podem ser indicativos de problemas

As luzes do painel dos veículos dão muitos sinais sobre o estado do veículo ao motorista. Quando é dada a partida no veículo, se acendem brevemente e, se não apagar, pode ser um alerta.

A NTK, marca da Niterra, multinacional japonesa que também detém a marca NGK e é especialista em componentes para sistemas de ignição, facilita o entendimento do motorista sobre o significado de cada uma das luzes. Cada sinal luminoso avisa sobre as condições de operação do veículo, indicando desde necessidades de segurança imediata até verificações corretivas.

1 – Luz do óleo: acende com a partida e apaga em seguida. Caso permaneça acesa, indica que a pressão de óleo está abaixo do especificado, pedindo que o motorista pare o veículo imediatamente.

2 – Luz de alerta de temperatura: veículos sem indicador de temperatura possuem essa luz, que varia entre azul (motor frio) e vermelho (motor superaquecido). Quando em vermelho, indica necessidade de parada imediata para evitar o superaquecimento.

3 – Luz da bateria: para verificar o sistema, essa luz acende e deve apagar em seguida. Se a luz permanecer acesa, indica falha no sistema de carga e pede que o veículo seja interrompido para checagem.

4 – Luz de injeção: acende na cor âmbar para indicar um possível problema no sistema de injeção eletrônica. Conduzir o veículo com essa luz acesa pode resultar em consumo excessivo de combustível e aumento de emissões. O ideal é verificar o problema rapidamente para evitar danos ao motor ou catalisador.