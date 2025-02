Linha 2025 do Jeep Commander terá motorização 2.2 Turbodiesel

O Jeep Commander, referência entre os SUVs grandes, chega com ainda mais desempenho e eficiência na linha 2025. A nova motorização 2.2 Turbodiesel, que equipa a versão Overland, deixa o modelo mais ágil e robusto, proporcionando maior desempenho especialmente em terrenos mais exigentes, como rodovias e em condições off-road, que estão no DNA da Jeep.

Com a motorização anterior, o modelo entregava 170 cv de potência, 380 Nm de torque e fazia 0 a 100 km/h em 11,6 segundos. Já com o novo motor 2.2 Turbodiesel, a potência chega a 200 cv, 450 Nm de torque e o 0 a 100 km/h é de 9,7 segundos, melhora de 2 segundos graças à uma excelente relação de peso-potência que traz ainda mais equilíbrio ao modelo. Quando falamos nas retomadas, a performance se destaca, resultando em ultrapassagens mais seguras, considerando de 60 a 100 km/h e 80 a 120 km/h feitas em 6,2 e 7,8 segundos, respectivamente. Além disso, o novo Commander Overland 2.2 diesel conta também com uma melhora de autonomia com relação a versão anterior.

Desenvolvido globalmente e preparado especificamente para as necessidades da América do Sul, o motor 2.2 Turbodiesel reúne o que há de melhor em tecnologia, com cabeçote de alumínio e duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de diesel de alta pressão (2.000 bar), turbocompressor com geometria variável e wastegate elétrica, intercooler ar-água e duplo circuito de refrigeração do motor. O sistema de escape possui duplo sistema de recirculação de gases (EGR) e pós-tratamento com injetor de ureia arrefecido por líquido, controlados por uma só central eletrônica — mudança que só foi possível por conta da adoção de processadores mais rápidos e eficientes.

“O Jeep Commander é sucesso desde que foi lançado e reconhecido pelo alto nível de tecnologia, performance e sofisticação, sendo o modelo posicionado no topo da gama de nossos produtos fabricados no Brasil. Com a chegada da motorização 2.2 Turbodiesel, o Commander entregará ainda mais potência e desempenho, reforçando sua posição no mercado como um dos SUVs mais completos e preparados para enfrentar qualquer tipo de terreno, sem abrir mão do conforto e refinamento, que são marcas registradas da Jeep”, afirma Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.

Produzido no Brasil

Maior e mais sofisticado Jeep já desenvolvido e produzido no Brasil, o Commander, fabricado no polo automotivo Stellantis de Goiana (PE), é sinônimo de elegância e conforto, principalmente quando consideramos os sete lugares que o modelo oferece. Definitivamente, os passageiros do Jeep Commander podem usufruir de todo o conforto e segurança de um modelo pensado para sete ocupantes e que se destaca em relação ao que é oferecido em sua categoria. Além disso, a terceira fileira do Commander, quando rebatida, gera um assoalho completamente plano com 661L de capacidade de carga, ou seja, muito espaço para carregar todas as boas histórias e aventuras que o modelo pode proporcionar.

Nesta nova versão, o modelo ganhou também rodas de 19” com novo design, deixando o carro mais esportivo. Os pneus seguem com a tecnologia SEAL INSIDE, proporcionando ainda mais tranquilidades aos passageiros. Ele possui as tradicionais e marcantes sete fendas que, juntamente com os faróis unificados, apresentam uma assinatura única, reforçando a largura e imponência da personalidade do Commander.