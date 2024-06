Joelson Alves terá novos patrocinadores no Metropolitano de Kart de Cascavel

O cascavelense Joelson Alves confirma participação no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, que terá a primeira etapa no próximo sábado, no Kartódromo Delci Damian. Ele irá disputar a categoria F-4 Sênior.

A principal novidade de Joelson para a abertura da temporada do kartismo de Cascavel são seus novos patrocinadores. A partir deste sábado ele passa contar com o investimento do Consórcio Transdesk, Consórcio Ademicon, Ralson Pneus e BP Seguradora.

“Contamos com novos patrocinadores para esta temporada e estamos confiantes para a primeira corrida depois que a pista do kartódromo foi recapeada”, afirma Joelson, que fará um forte treino na próxima sexta-feira, quando definirá os acertos finais para a prova.

Crédito: Tiago Guedes