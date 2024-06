Giovana Marinoski vai ao pódio na Copa São Paulo da Granja Viana

A kartista paranaense Giovana Marinoski, da equipe SKM/Celepar/Clínica Pneumoair/Brain Treinamento Mental/Instituto ASR, atingiu a meta de ir ao pódio na 5ª etapa da Copa São Paulo de Kart da Granja Viana, disputada sábado (22), no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Ela conquistou a quinta colocação na categoria Rotax Max, enquanto que a vitória foi de Enzo Prando.

Mesmo com o pódio, a 5ª etapa nada mudou para Giovana em termos de campeonato. Ela continua em terceiro e continua com os mesmos 10 pontos de desvantagem em relação ao líder Enzo Prando. Só que agora soma 92 pontos, contra 102 de Enzo. “Foi bom voltar ao pódio. Agora focar nas próximas etapas e buscar a liderança do campeonato”, frisa Giovana.

A próxima etapa da Copa São Paulo de Kart da Granja Viana, está marcada para o dia 10 de agosto.

Crédito: Diego Tartalho/Divulgação