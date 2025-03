Fiat Argo alcança 550 mil unidades vendidas no Brasil

Brasil - Um dos hatchs mais queridos do mercado, o Fiat Argo alcançou o marco de 550 mil unidades vendidas no Brasil em fevereiro. Sucesso desde o seu lançamento, em 2017, o modelo fechou o ano de 2024 entre os cinco carros mais vendidos no país, com 91.144 unidades comercializadas, o que representou 3,7% do market share nacional, 13,3 dentro do seu segmento.

Com nome forte, que remete à Mitologia Grega, o Argo está entre os 10 nomes de veículos mais lembrados no Brasil, sendo o segundo da Fiat, atrás do icônico Uno. Sua trajetória de sucesso está ligada aos desejos dos consumidores, já que desde o seu lançamento o modelo recebeu uma série de inovações, ganhou novas versões e reestilizações, ficou mais tecnológico e econômico, sempre se mantendo atual e atraente ao mercado.

Desenvolvido para atender os diversos tipos de público, o Argo tem versões voltadas para o dia a dia na cidade, como é o caso do Drive 1.0, e o Trekking para quem tem um perfil mais aventureiro. Essa versão, que faz muito sucesso, possui suspensão elevada e pneus de uso misto que permite mais versatilidade para enfrentar os mais diferentes terrenos.