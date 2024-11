Decisão da Fórmula Truck já agita Cascavel

A decisão da Fórmula Truck, que acontecerá no próximo domingo (1), no Autódromo Zilmar Beux, agita Cascavel. A procura por ingressos já supera a etapa de encerramento do ano passado, também realizada em Cascavel, informa Gustavo Hidalgo, diretor de marketing da categoria.

A 9ª e última etapa da temporada terá quatro decisões e irá apontar os campeões das categorias GT Truck e F-Truck no Campeonato Interestadual e na Copa Mercosul. As quatro estão abertas e com pilotos chegando à Capital do Oeste do Paraná, fazendo contas e analisando as suas chances dentro das possibilidades de resultados.

A presença de Pedro Muffato, de Cascavel, e Duda Conci, de Cafelândia, na decisão fez com que aumentasse a procura por ingressos. Os dois terão torcidas organizadas. O confronto entre gaúchos e paranaenses também é outro fator. Estes estados têm forte cultura automobilística e Gustavo Hidalgo identificou a compra de ingressos do Rio Grande do Sul, garantindo que Rafael Fleck e Douglas Collet terão torcedores. Márcio Rampon, de Curitiba, que poderá se consagrar como tricampeão da categoria F-Truck no Interestadual tem atraído torcedores que se deslocarão da capital paranaense até Cascavel. Túlio Bento atrai os torcedores catarinenses. Paraguaios também estarão em Cascavel, torcendo por Geovani Tavares, que briga pelo título da categoria F-Truck no Interestadual e na Copa Mercosul.

Classificação do Campeonato Interestadual/Sem descartes

Categoria GT Truck

Pos. Piloto Pontos

1º) Rafael Fleck 620

2º) Pedro Muffato 533

3º) Tulio Bendo 525

4º) Alex de Andrade Vieira 415

5º) Everton Fontanella 364

Categoria F-Truck

1º) Márcio Rampon 525

2º) Geovani Ferreira Tavares 465

3º) Douglas Collet 440