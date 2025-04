Cuidados básicos com pneus agrícolas melhoram a performance das máquinas

2 – Respeite a velocidade máxima de suas máquinas – Quando um pneu é submetido a altas velocidades, consequentemente haverá um desgaste maior, bem como danos de carcaça, podendo comprometer a segurança do equipamento ou operador. “Por exemplo, o modelo diagonal a recomendação é de 32 km/h até no máximo 40 km/h. Já alguns radiais, o limite pode ser até 65 km/h. Por isso é importante estar atento ao excesso de velocidade ”, detalha o especialista.

1 – Mantenha sempre a pressão de ar correta – Quando se pensa em maior vida útil do pneu, o que mais prejudica é a pressão de ar incorreta. Para saber a calibragem exata o recomendável é fazer a pesagem do equipamento antes das operações serem iniciadas, seguindo obviamente os limites estabelecidos nas recomendações do fabricante.

De acordo com o especialista no tema, Carlos Bellon, gerente de vendas de conta estratégica e LSW da Titan Pneus, para garantir que os pneus durem mais tempo e funcionem de maneira eficiente, alguns cuidados são necessários. “Os modelos agrícolas podem durar vários anos, porém para que isso ocorra é preciso alguns cuidados”, destacou.

Os pneus de tratores são componentes essenciais para o bom desempenho das máquinas no campo e quando corretamente utilizados podem colaborar com a melhor produtividade e consequentemente maiores ganhos financeiros ao final do ciclo. Porém, muitas vezes os produtores ou operadores não se atentam aos detalhes e a utilização incorreta, além de gerar maior desgaste dos pneus, podem comprometer a performance dos equipamentos e ainda causar danos ao solo, colocando em risco toda a operação.

5 – Repare os danos o mais rápido possível – Sempre que o operador diagnosticar baixa pressão dos pneus do trator, a recomendação é que pare o equipamento. O deslocamento nessas condições pode ocasionar danos maiores ou até mesmo comprometer a estrutura do produto chegando ao ponto de danos irreparáveis.

Dicas Essenciais para a Escolha e Manutenção de Pneus de Tratores

6 – Escolha os pneus certos para cada tipo de trabalho – É fundamental saber o modelo correto para cada equipamento e aplicação no campo. Terrenos muito íngremes e solos mais severos e determinadas atividades mais intensas também podem influenciar na vida útil. Por isso é preciso se atentar no ato da compra, onde e como aquele pneu exatamente será utilizado. “O produtor que não leva em conta fatores como: solo, topografia da área e tipo de trabalho, certamente vai reduzir a vida útil do pneu. Por isso é muito importante saber qual modelo aplicar e seguir as recomendações de acordo com os fabricantes para ter um melhor aproveitamento”, detalhou Bellon.

7 – Condução cautelosa – Não adianta ter o pneu correto para o equipamento e tipo de trabalho se a condução do trator não for feita de forma cautelosa. Quando a operação ocorre principalmente em terrenos mais pedregosos, com tocos ou áreas irregulares, é necessário evitar acelerações e frenagens bruscas. Quando a condução é realizada dessa forma, os riscos de desgaste ou danos nos pneus são maiores. Somado a isso não se deve sobrecarregar o trator além da capacidade recomendada. Isso pode levar a um desgaste prematuro dos pneus e até mesmo problemas mecânicos.

8 – Armazenamento – Quando o pneu novo é comprado ou um mais antigo é guardado é preciso ter atenção com este armazenamento, principalmente se for por um período prolongado. Ao deixar os pneus no estoque, sejam eles montados nas rodas ou não é necessário organização. Em todos os casos é indicado seguir as recomendações do fabricante se atentando principalmente às informações como: quantidade de unidades empilhadas; posição correta; área sempre coberta e fechada que não haja incidência de raios solares. Além disso, é preciso manter distância de produtos químicos que possam ter contato e danificar a borracha.

A Importância do Lastro Adequado

9 – Lastro adequado para cada atividade – Em qualquer situação ou condição, os lastros têm como função adequar o peso do trator e distribuí-lo entre os eixos dianteiros e traseiros, em função do tipo de engate do conjunto trator e equipamento montado, semi-montado e de arrasto. O lastreamento deve obedecer a um equilíbrio na distribuição do peso adicionado ao trator, seja por lastro metálico/sólido ou água.

Os produtores que realizam a técnica precisam seguir alguns cuidados, pois a distribuição de peso de forma incorreta afeta os níveis de patinagem, trazendo como consequências um desgaste excessivo dos pneus e componentes mecânicos, além de perda de força de tração, aumento de consumo de combustível e baixo rendimento. Sendo assim, a configuração do lastro de acordo com cada operação, tem grande importância na performance dos tratores, pois garante o melhor aproveitamento da transmissão de potência do trator ao solo.

10 – Planejamento e escolha certa – Antes de iniciar a safra, o produtor precisa ter tudo muito bem planejado e alinhado. Ao fazer as manutenções preventivas e os ajustes corretos, tanto dos pneus, quanto dos demais componentes, os equipamentos vão operar em equilíbrio, consumindo menos combustível. Além disso, há a redução da compactação do solo e a chance de paradas inesperadas ou desgastes excessivos são reduzidas. A operação, desta forma, flui de maneira equilibrada possibilitando o alcance de maiores produtividades.