Combustível contaminado com água de enchentes pode gerar falhas na aceleração

Alagamentos podem elevar a porcentagem de água no etanol hidratado, o que pode comprometer suas propriedades e a performance do combustível .

A entrada de água na gasolina pode causar a separação do etanol presente, formando duas fases distintas: uma composta apenas por gasolina e outra por uma mistura de água e etanol. Isso pode afetar a qualidade do combustível e o funcionamento do motor.

Com o calor intenso e a maior frequência de tempestades severas em diversas regiões do país, há alagamentos constantes em diferentes cidades. Muitos motoristas de veículos são pegos de surpresa e ficam ilhados em meio à enchente, o que gera danos significativos aos veículos. Um deles é a contaminação de combustíveis, que pode gerar falhas em aceleração e aumento de consumo.

“Além da contaminação da gasolina nos veículos, os motoristas devem ficar atentos à contaminação nos postos, que pode ocorrer nos reservatórios subterrâneos afetados pelas enchentes. Isso compromete a qualidade do combustível e afeta a sua eficiência. A recomendação é consultar profissionais do setor para evitar o uso do combustível contaminado”, afirma Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra.

Postos modernos possuem visores nas bombas, permitindo verificar a densidade e cor do combustível, o que pode indicar a presença de água ou impurezas, além de possuírem um conjunto de válvulas que evitam a entrada de água e contaminantes em seus reservatórios, garantindo a qualidade do combustível e meio ambiente.

Sensor de nível

Os sensores de combustível, presente em alguns veículos, não são projetados para identificar a contaminação do combustível. Contudo, se for significativa, especialmente com etanol ou água, podem acionar luzes de alerta no painel, devido a leituras fora do especificado.

Após uma enchente, a recomendação é remover uma amostra do combustível para uma análise visual e, se necessário, retirar a bomba de combustível para verificar a presença de resíduos no fundo do tanque. Se for identificado qualquer problema, a remoção do tanque para limpeza pode ser indicada.

Além disso, a contaminação por água ou impurezas pode causar problemas de oxidação no sensor de nível de combustível e outros componentes, como a bomba e o filtro. Em casos mais graves, a substituição do sensor pode ser necessária, mas a limpeza do tanque e dos componentes é frequentemente suficiente.