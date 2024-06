Com recorde de inscritos, Fórmula Truck irá separar categorias em Campo Grande

Com recorde de inscritos, a Fórmula Truck irá separar categorias na 4ª etapa da temporada, marcada para o dia 30 deste mês, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Assim, o evento terá três provas, uma da categoria F-Truck, caminhões com motores com bomba injetora e outra da categoria GT Truck, caminhões com motores eletrônicos, válidas pelo campeonato; e uma terceira não valendo pontos, que será formada pelos inscritos na etapa, exceto os seis primeiros das provas da GT Truck e F-Truck.

Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck Eventos, que promove e organiza a Fórmula Truck, destaca que a etapa de Campo Grande já tem 50 pré-inscritos e por isso a decisão de separar as duas categorias, realizando a preliminar com a categoria F-Truck e a segunda corrida será da GT Truck. “Com corridas separadas, daremos maior oportunidade a pilotos e equipes, teremos maior segurança e proporcionaremos maior espetáculo ao público”, enfatiza Gilberto Hidalgo.

Outras mudanças

Mas haverá outras mudanças. Gilberto Hidalgo informa que já em Campo Grande e nas etapas seguintes, todas as vezes que houver intervenção do Pace Truck o cronometro será paralisado.

Também haverá uma corrida extra, que se chamará Prova SpeedMax. Neste prova os seis primeiros das provas da GT Truck e da F-Truck não poderão participar. Os demais vão para a prova com o grid invertido. O piloto mais lento largará na pole position e o mais rápido por último.

Gilberto Hidalgo também informa que as mudanças foram definidas após dialogar muito com os pilotos. “Estamos empolgados com as mudanças, que garantirão maior espetáculo ao público, maior competitividade e a terceira prova será um show de ultrapassagens. Nossas corridas serão ainda mais emocionantes e competitivas”, acentua Gilberto Hidalgo.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para 2024

Já realizadas

24 de março – Rivera (Uruguai)

21 de abril – Guaporé (RS)

2 de junho – Cascavel (PR)

Próximas etapas

30 de junho – Campo Grande (MS)

4 de agosto – Londrina (PR)

08 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)

12 de outubro – Velopark (Nova Santa Rita – RS)

10 de novembro – Tarumã (RS)

1º de dezembro – Cascavel (PR)