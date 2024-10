Carros usados: mercado já supera 10 milhões de unidades vendidas

O mês de agosto de 2024 apresentou um forte desempenho no mercado de veículos usados. Ao todo, foram negociadas 1.425.757 unidades, o que, apesar de uma leve retração de 2,7% em relação a julho, representou um aumento de 3,9% comparado ao mesmo período de 2023, segundo a Fenauto. No acumulado do ano, entre janeiro e agosto, o volume de vendas superou a marca de 10 milhões de unidades, refletindo um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior. Este foi o segundo mês consecutivo em que as vendas de automóveis e comerciais leves usados ultrapassaram 1 milhão de unidades, consolidando o período como um dos mais movimentados do ano.

O modelo Gol (Volkswagen) foi o carro mais vendido no período, somando 69.762 unidades. Os veículos com até três anos de fabricação representaram 12,3% das vendas em agosto, mostrando a preferência dos consumidores por modelos mais recentes. No acumulado do ano, esses veículos somam 11,2% das transações. Por outro lado, 1/3 dos veículos vendidos tem idade superior a 13 anos, em média, aponta o levantamento. Da lista dos dez mais vendidos, por exemplo, seis já estão fora de linha.

Apesar da euforia, é preciso ter cautela antes de efetuar o pagamento. Ao longo de 2023, aproximadamente 91 mil golpes foram realizados na compra e venda de veículos online. Segundo estudo da OLX, os brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em negócios com pessoas mal-intencionadas. Os segmentos mais visados pelos falsos vendedores foram: carros (64%) e motos (31%).

Com o elevado índice de golpes no mercado de modelos usados ou seminovos, somado à alta demanda, é natural que dúvidas e inseguranças surjam. Para apoiar os consumidores nessa jornada, a Olho no Carro, maior plataforma de consulta veicular para pessoas físicas do país, separou algumas dicas valiosas para garantir uma compra mais segura, considerando principalmente as vendas realizadas em plataformas virtuais ou por pessoas físicas. Afinal, a compra de um veículo é um investimento alto, as possibilidades são múltiplas e as chances de sofrer golpes ou prejuízos financeiros não devem ser deixadas de lado. Dessa forma, como saber qual negócio é o melhor para você? Confira as dicas da Olho no Carro para fugir de golpes.

Atenção aos preços

Ao analisar as ofertas disponíveis no mercado, é natural que a maioria dos anúncios apresente preços dentro de uma mesma margem. Muitas vezes, ofertas com valores abaixo do esperado podem parecer tentadoras, mas elas também podem ser um sinal ruim para o comprador. Pensando nisso, tome cuidado! Anúncios com valores muito baixos podem ser sinônimo de golpes ou, até mesmo, de veículos em mau estado de conservação.