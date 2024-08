Caixa de direção deixa Muffato a pé pela segunda vez em Londrina

Pelo segundo ao consecutivo o cascavelense Pedro Muffato, da equipe Muffatão/Açucareira Energy, abandona a Fórmula Truck em Londrina. Domingo ele abandonou a corrida na 11ª volta, com problemas na caixa de direção, o mesmo problema do ano passado.

Muffato estava em terceiro e se tivesse concluído a prova nesta colocação teria se mantido na liderança do campeonato na categoria GT Truck. Sem pontuar, o atual campeão cai para quarta colocação, com 263 pontos. A liderança passou a ser dividida pelo gaúcho Rafael Fleck e pelo catarinense Túlio Bendo, com 330 pontos cada um.

Muffato diz que apesar do preparador Dico ter tomado todas as providências para evitar o problema, a caixa voltou a lhe deixar a pé. “Infelizmente tivemos o mesmo problema do ano passado. O Dico fez uma adaptação e novamente a direção travou. Desta vez foi pior do que o ano passado. O problema deve ser em decorrência de que na pista de Londrina você trabalha muito o volante. O tempo todo você está fazendo correção. Vamos ter que analisar também se não tem um problema na caixa. Agora é se preparar para Guaporé”, frisa Pedro Muffato.