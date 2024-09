Terminou domingo (15) a 12ª etapa do Campeonato Mundial de F-2. Competindo pela equipe Invicta Racing, com o suporte da McLaren F-1, o brasileiro Gabriel Bortoleto acumulou um quinto e um quarto lugar nas duas corridas em Baku, no Azerbaijão.

Com o resultado o jovem de São Paulo assumiu a liderança da classificação, com 169,5 pontos, 4,5 pontos à frente do francês Isac Hadjar. Faltam duas rodadas para o fim do campeonato. A próxima será de 29 de novembro a 1º de dezembro, no Catar.