Brasil terá 16 unidades do Mercedes-AMG G 63 Grand Edition

A Mercedes-Benz Cars & Vans do Brasil se prepara para receber as primeiras unidades do exclusivo Mercedes-AMG G 63 “Grand Edition” nos próximos dias. Essa edição limitada destaca o status excepcional do off-roader de alta performance, que faz parte do portfólio da lendária família off-road desde 2002. Elementos de design únicos e cores especiais traçam uma linha direta do ícone do atual veículo ao primeiro modelo G de 1979 e ao mesmo tempo criam uma interpretação singular e atemporal.

Pela primeira vez, a “Grand Edition” apresenta o logotipo AMG e a estrela da marca na cor “Kalahari Gold Magno”. O emblema Affalterbach da marca de alta performance está presente no capô nessa mesma cor especial. Além disso, diversas outras partes são finalizadas nessa cor como detalhes nos para-choques dianteiro e traseiro e a proteção ótica inferior frontal.

O veículo está equipado com rodas AMG de 22 polegadas com design de raios cruzados em tech gold com uma peça de travamento central em preto fosco e a estrela Mercedes também em tech gold. Também está incluída uma capa de proteção AMG personalizada. Com sua camada externa respirável de tecido de fibra sintética resistente a rasgos e tecido interno de flanela antiestática, protegendo contra poeira e possíveis arranhões.

Seu interior também é definido pelo contraste entre preto e dourado. Ao entrar, os emblemas “AMG” nas soleiras das portas na cor preta, com bordas iluminadas são rapidamente identificados. Os bancos têm acabamento em couro napa preto “G Manufaktur” e costuras contrastantes. Placas com o logotipo AMG dourado e bordas douradas são colocadas nos encostos. Os tapetes também têm acabamento em preto e costuras douradas. Outros itens do acabamento interno estão presentes em carbono com detalhes na cor cobre. O volante AMG Performance em microfibra DINAMICA apresenta a inscrição “G 63”.

Toda a exclusividade dessa edição limitada é reforçada pela criação do relógio IWC Big Pilot AMG G 63 (Ref.: IW 501201) inspirado no novo automóvel. Esse novo modelo é mais uma ação realizada entre a Mercedes-AMG e a IWC Schaffhausen, uma parceria iniciada em 2004. Assim como no off-roader, o novo relógio é caracterizado pelo contraste de preto e dourado. A caixa e a coroa deste excepcionalmente sofisticado relógio são fabricados em Armor Gold de 18 quilates. Este material inovador tem uma microestrutura modificada, o que torna a caixa significativamente mais dura e resistente ao desgaste.

O IWC Pilot AMG G 63 está disponível para pré-encomenda online através do site IWC.com.br e por meio da Boutique IWC no Shopping Iguatemi, em São Paulo. O relógio é elegível para registro no programa de cuidados My IWC e, portanto, inclui uma extensão de seis anos para Garantia Limitada Internacional padrão de dois anos. O Mercedes-AMG G 63 Grand Edition e os relógios IWC são vendidos separadamente.

O preço

O novo Mercedes-AMG G 63 “Grand Edition” chega ao país com todas as 16 unidades que serão importadas previamente vendidas ao preço público sugerido de R$ 2.247.900,00.