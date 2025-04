Tarifaço de Trump espalha pânico no mundo e Brasil pode “sair ganhando” no setor de carnes

Brasil - A pânico tomou conta de todos os mercados, fazendo as bolsas despencarem. Sobrou até para o segmento de carnes, ocasionado pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvendo diversos países, com destaque para a China. Os asiático responderam a altura e anunciaram recentemente 34% de taxas sobre os produtos americanos. Esse aumento da demanda chinesa pelas carnes brasileiras deverá refletir no mercado interno, gerando mais inflação, conforme a opinião de especialistas no setor.

Os produtos brasileiros tendem a ser tornar mais competitivos, uma vez que essa taxação como resposta dos chineses vai afetar as carnes bovina, suíno e de frangos dos Estados Unidos. Por sua vez, é a carne suína que dever ser a que mais será exportada para a China, ganhando do mercado norte-americano. O mercado torna-se favorável em um ano que as exportações de proteína animal já inclinavam para a superação de recordes.

Com o embate comercial entre duas das maiores superpotências da economia mundial (EUA e China), o salto nas exportações de carne suína será de 7% com relação às exportações totais, conforme avaliação feita pela Safras & Mercado, totalizando 1,5 milhão de toneladas. Já com relação ao frango e o boi, o crescimento deverá ser de 5,24% e 2,29%, respectivamente. Os embarques devem somar 5,43 milhões de toneladas de frango e 4,28 milhões de toneladas de carne bovina.

Diante desse cenário, a tendência é de pressão nos índices inflacionários das carnes. Esse crescimento nas exportações gerará impacto no mercado doméstico.

Essa paralisação dos negócios entre Estados Unidos e a China envolvendo o comércio de carnes é algo inevitável, para os especialistas. Outro fator positivo é que o Brasil, como principal fornecedor de commodities, possa ser um dos grandes beneficiados. Os Estados Unidos ocupam a terceira posição entre os maiores fornecedores de carne suína para os chineses, ficando atrás apenas da Espanha e do Brasil.