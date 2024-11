Setor frigorífico reverte boicote e paralisa a entrega de carnes à multinacional francesa

Cascavel – O feitiço virou contra o feiticeiro. Após a declaração de Alexandre Bompard, CEO do Carrefour, de parar de vender a carne sul-americana dos supermercados da rede na França, em solidariedade aos pecuaristas franceses, contrários ao acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, os principais frigoríficos brasileiros devolveram na mesma moeda e decidiram paralisar o abastecimento de carne às 150 lojas do grupo existentes no Brasil. Além dos Carrefour, outras redes do grupo afetadas são Atacadão e Sam´s Club.

Até mesmo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reagiu positivamente à postura do setor frigorífico nacional de interromper o fornecimento de carnes à gigante do varejo mundial. Ele classificou o embargo de “protecionismo desproporcional”. Na ótica do ministro, o Brasil tem uma agricultura de larga escala, de volume e segurança de fornecimento. “A reação é desproporcional. Tanto que todos os outros países da comunidade europeia já compreenderam a situação e são favoráveis ao acordo”.

A equipe de reportagem do Jornal O Paraná vem acompanhando de perto a questão desde a semana passada. Inclusive, o boicote da gigante francesa rendeu manchete na edição de sexta-feira. Esse revés nos levou a apresentar alguns questionamentos para a Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), que encaminhou para a Redação uma Carta Aberta, assinada de maneira uníssona por 44 representantes da cadeia produtiva. Diz o trecho inicial do documento: “Manifestamos profundo repúdio às declarações recentes sobre a suspensão da compra de carnes do Mercosul pelas lojas Carrefour na França. Consideramos esta posição não apenas infundada, mas também desprovida de coerência com os princípios do livre mercado, da sustentabilidade e da cooperação internacional”. E segue: “Tal posicionamento, além de desvalorizar a qualidade e a sustentabilidade das carnes produzidas nos países do Mercosul, prejudica o diálogo e a parceria necessária para enfrentar desafios globais como a segurança alimentar”.

Nos últimos 30 anos, a pecuária brasileira aumentou sua produtividade em 172%, enquanto reduziu a área de pastagem em 16%. Esses avanços foram possíveis graças a um compromisso contínuo com a inovação, eficiência produtiva e práticas sustentáveis. Além disso, nossa legislação ambiental é uma das mais rigorosas do mundo, assegurando o equilíbrio entre produção agropecuária e preservação dos recursos naturais.

Ainda de acordo com o documento, as áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa pelo agro brasileiro somam 282,8 milhões de hectares. Isso representa 33,2% do território do Brasil. “Para se ter uma ideia, essa área equivale a um pouco mais de quatro vezes o território da França ou quase oito vezes o território da Alemanha. O Brasil preserva mais que o dobro da área destinada à preservação ambiental em comparação com a França, um dado que questiona a postura crítica do Carrefour em relação à nossa produção”.