Queda no preço das commodities agrava ainda mais a crise no setor de fertilizantes

Cascavel – O setor de fertilizantes enfrenta uma das crises mais desafiadoras dos últimos dez anos. A queda nos preços das commodities agrícolas, como soja e milho, aliada ao aumento do câmbio em economias emergentes, como o Brasil, tem pressionado as margens de lucro, elevado os custos operacionais e exposto vulnerabilidades nas grandes corporações do segmento.

A retração nos preços das commodities impactou fortemente a capacidade de investimento dos produtores rurais, o que afetou diretamente a receita das principais empresas do setor. A Mosaic, por exemplo, viu uma redução de 21% em sua receita no terceiro trimestre de 2024, enquanto Yara e Nutrien registraram quedas de 6% e 5%, respectivamente. A Nutrien, em particular, anunciou cortes significativos, incluindo o fechamento de unidades no Brasil, evidenciando as dificuldades que até mesmo os líderes de mercado têm enfrentado.

Obstáculos