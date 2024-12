Maior evento do agro do Brasil reúne 4 mil produtores

Mais de 4 mil produtoras e produtores rurais de todas as regiões do Paraná vão participar do Encontro Estadual de Líderes Rurais 2024, promovido pelo Sistema FAEP, no dia 6 de dezembro. Tradicionalmente realizado no Expotrade Convention Center, no município de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o evento é o maior encontro do setor agropecuário do Brasil. A edição deste ano transcorrerá sob três temas principais: protagonismo, renovação e representatividade.

A programação inclui três palestras do formato TED Talk, que se caracteriza por apresentações informativas e inspiradoras, de curta duração e que giram em torno de um assunto definido. Com o tema “Liderança institucional”, a primeira palestra será com o líder e investidor Allan Costa. Com palestras realizadas em mais de 50 países, Costa é co-fundador da plataforma AAA Inovação, da Curitiba Angels, da Ettica Compliance e da B! Storytelling.

Outra palestra neste formato será apresentada pelo escritor e pesquisador Evaristo de Miranda, sob o tema “Produzir e preservar”. Por oito anos, Miranda também apresentou um quadro no programa semanal “Caminhos da Roça”, em uma afiliada da Rede Globo, e é comentarista de agricultura na Rede Bandeirantes e na TV Rede Século 21. A terceira apresentação será conduzida pela consultora empresarial Marielly Biff, sob o tema “Sucessão transformadora”. Além de consultora, ela é autora do livro “Caminhos da sucessão”, voltada ao setor agropecuário.

Ainda, os produtores rurais assistirão à palestra principal, ministrada por Arthur Igreja. Autor do best-seller “Conveniência é o nome do negócio”, ele também é co-fundador da plataforma AAA Inovação.