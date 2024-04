Gergelim surge como alternativa à segurança alimentar global

O gergelim foi um dos assuntos centrais do Brazil Superfoods 2024, realizado pelo Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais (Ibrafe) e pela Apex Brasil, na última semana em Brasília.

Com o tema “Brasil e Índia, parceiros na Segurança Alimentar com Feijão e Gergelim”, o evento reuniu especialistas para discutir a colaboração entre as duas nações em um dos setores mais vitais para a nutrição humana. O economista G. Chandrashekhar destacou a importância do gergelim como um dos pilares da segurança alimentar global.

O gergelim, também conhecido como semente de gergelim (nome botânico Sesamum Indicum L), foi um dos primeiros cultivos oleaginosos utilizados pela humanidade. Devido ao seu alto valor nutricional, o gergelim é um ingrediente popular na culinária global. Rico em proteínas e lipídios, as sementes de gergelim oferecem diversos benefícios à saúde.

Produção e demanda no mercado global

A Índia possui uma longa história de cultivo e consumo de gergelim, sendo o maior produtor mundial da cultura, com uma safra anual de aproximadamente 800 mil toneladas. Cultivado em duas estações, Kharif e Rabi, o gergelim branco e marrom são as variedades mais comuns, com uma pequena quantidade de gergelim preto também produzida.

A demanda pelo gergelim é alta tanto na indústria alimentícia doméstica quanto entre os consumidores residenciais, especialmente devido ao óleo de Gergelim, valorizado por seu sabor natural e alto valor nutricional.

A Índia exporta anualmente entre 230 e 270 mil toneladas de sementes de gergelim, principalmente na forma descascada de gergelim branco, com destinos em países como Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia, China e Vietnã. Para atender a demanda, o país também importa cerca entre 60 a 80 mil toneladas por ano, principalmente de países africanos como Sudão, Nigéria, Somália, Moçambique e Tanzânia.

Brasil como fornecedor

Uma das revelações durante o Brazil Superfoods 2024 foi o crescente papel do Brasil como fornecedor de gergelim para a Índia. Durante o período entre abril a dezembro de 2023, o Brasil exportou cerca de 42 mil toneladas, representando metade das importações indianas. Esse marco representa uma oportunidade significativa para o Brasil se estabelecer como um fornecedor confiável de Gergelim para a Índia, aproveitando a qualidade e preços competitivos.

Com informações de G. Chandrashekhar