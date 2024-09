Fertilizantes: Produtores cautelosos na compra de fertilizantes, mas Paraná sai na frente com plantio

O mercado de fertilizantes movimenta US$ 25 bilhões todos os anos no Brasil, isso somente em importação do produto de outros países. No começo deste ano, a expectativa era das mais animadoras em relação à aquisição de fertilizantes. Entretanto, em algumas regiões do país, o fator climático alterou totalmente a rota dos produtores rurais, obrigando-os a colocar o pé no freio e postergar a compra desses importantes insumos.

Em contrapartida, o reflexo da seca verificado em outros estados, levando o produtor a ser mais cauteloso na aquisição do fertilizante, é oposta no Paraná e na região Oeste. Por aqui, as vendas se mantêm dentro do esperado.

Pelo lado das empresas de revendas em outras regiões produtoras, a preocupação é com a logística de entrega desses insumos. As margens estranguladas, muito em virtude da baixa cotação das commodities, tem atrasado a comercialização de fertilizantes para o plantio da safra 2024/25 em algumas regiões do Brasil.

Já o Paraná é responsável pelo avanço do plantio, fazendo a diferença dentro do contexto nacional, levando o país a chegar a um percentual de 1,9% de plantio.

O ‘básico’

Para algumas empresas do setor, os produtores têm optado pelo básico e deixando para fazer compras mais volumosas no “prazo final”. Costumeiramente, a demanda sempre é maior nesta época do ano, muito em virtude de o preço ser mais atrativo. O produtor tende a negociar o adubo a ser utilizado no plantio de milho safrinha, porém, não é isso que vem ocorrendo. Depois de um cenário de prosperidade de 2020 a 2023, o momento é de queda no preço das commodities, com os custos de produção não acompanhando esse processo.

O jornal O Paraná conversou com o analista da StoneX, Marcelo Mello, e diferentemente do que tem se falado, o plantio da Safra de Verão 2024/25 não está atrasado. “Talvez essa realidade é verificada um pouco nos municípios do Rio Grande do Sul, severamente afetados pelas enchentes, meses atrás, mas fora isso, no centro-oeste está tranquilo, talvez até um pouco mais adiantado que no ano passado”, descreve. Um atraso pontual deve ocorrer no Mato Grosso, por conta da escassez hídrica, com o plantio devendo começar naquela região no início de outubro, comenta Mello.