Ferrugem-asiática: Alerta já está monitorando as lavouras de soja para prevenção e controle no PR

Com dois meses de antecedência ao prognóstico divulgado no começo do mês pelo Jornal O Paraná, cuja manchete destaca que a arroba do boi atingiria a casa dos R$ 300 em dezembro, essa cotação já é uma realidade na região Oeste do Paraná. A informação foi confirmada ao diário pelo presidente da Padrão Beef, Lindonez […]

A partir daí é possível identificar o momento de chegada dos primeiros esporos na lavoura, município ou região, e saber se é o momento certo de fazer a aplicação do fungicida. “Isso evita que o fungicida seja aplicado quando a doença ainda não se instalou nas lavouras, eliminando o desperdício. Ou aplicar tardiamente, quando podem ocorrer perdas de produtividade”, destacou Possamai.

La Niña

Em anos sob influência do La Niña, mais secos, a ferrugem-asiática tende a entrar mais tarde nas lavouras e com menor agressividade. No ano passado os primeiros esporos apareceram no dia 30 de outubro. “Há esse indicativo para este ano, mas é preciso fazer o acompanhamento”, destacou Possamai. Para tanto, o Alerta Ferrugem é uma ferramenta importante que é implementada em parceria com a Embrapa-Soja, Sistema Faep/Senar-PR, dentre outros parceiros. As informações são divulgadas no site do IDR-Paraná (idrparana.pr.gov.br), na aba Alerta Ferrugem, com atualizações semanais. Os extensionistas também multiplicam a informação por meio dos grupos de whatsapp, orientando sobre o momento ideal para o produtor fazer o controle e os produtos de maior eficiência contra a doença.

USO DA IA

Nos últimos anos, o IDR-Paraná estabeleceu uma parceria com a UTFPR, Campus de Cornélio Procópio, para usar IA (Inteligência Artificial) para automação na identificação dos esporos e nesta safra a tecnologia vai validar a tecnologia no campo. Atualmente, as lâminas coletadas no campo são avaliadas por profissionais capacitados na identificação visual dos esporos, o que onera o processo.

Com o uso de IA, as lâminas passarão a ser analisadas por um software. “Isso possibilita aumentar o número de coletores no estado e melhorar as condições de identificação dos esporos que causam a ferrugem-asiática. Com o tempo poderemos identificar também os esporos de outras doenças de plantas, ao mesmo tempo que analisamos os esporos da ferrugem”, ressaltou Possamai. Esse trabalho está sendo feito em conjunto com o CIA-Agro (Centro de Inteligência Artificial no Agro) uma proposta do governo de estado, dentro dos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPI) do Estado do Paraná.

O Centro tem por objetivo ser um agente transformador de desenvolvimento social e técnico com o uso da Inteligência Artificial aplicada na área agropecuária. O CIA-AGRO quer preparar o estado para a transformação digital em termos da Inteligência Artificial no âmbito do agronegócio, uma das principais forças do estado.