Escassez hídrica já causou R$ 360 milhões em prejuízo somente esse ano ao Paraná

Paraná - O Paraná enfrenta uma das mais severas crises hídricas dos últimos anos. De acordo com dados da Defesa Civil do Estado, apurados pela equipe de reportagem do Jornal O Paraná, mais de 50 municípios paranaenses já foram afetados pela estiagem prolongada desde o ano passado. Desse total, ao menos 36 cidades decretaram situação de emergência diante da escassez de chuvas e dos impactos acumulados na economia, especialmente no setor agropecuário.

Embora as chuvas tenham voltado a aparecer timidamente em algumas regiões do Estado nos últimos dias, o volume ainda está muito aquém do necessário para recuperar os reservatórios, abastecer a produção agrícola e garantir segurança hídrica às populações urbanas e rurais.

O capitão Vidal, da Defesa Civil do Paraná, afirma que o monitoramento é constante e que a situação permanece crítica. “As chuvas têm ficado abaixo da média nos últimos nove meses, causando a estiagem prolongada nos municípios. Estamos acompanhando sempre para poder orientar os municípios sobre as estratégias a serem adotadas”, destacou o capitão.

As regiões Norte e Oeste do Estado são as mais afetadas. Os prejuízos no campo já ultrapassam R$ 360 milhões somente em 2025, conforme levantamento preliminar de instituições ligadas ao setor agrícola. Em 2024, o cenário já havia sido alarmante, com perdas superiores a R$ 1,5 bilhão, segundo estimativas do governo e das federações de agricultura. O cenário se repete agora, com um agravante: a persistência do déficit hídrico eleva ainda mais os custos de produção e compromete a capacidade de recuperação das lavouras.

A falta de água tem gerado prejuízos em diferentes frentes. Agricultores paranaenses relataram perdas significativas na produção de forragem no inverno passado, essencial para alimentação animal. Isso forçou muitos produtores a recorrer à compra de insumos de terceiros, aumentando os custos de operação. Em casos mais extremos, houve redução dos plantéis como estratégia para garantir a sobrevivência econômica das propriedades. No campo, o custo de produção aumentou. Muitos produtores tiveram perdas na safra de culturas de forragem, obrigando-os a tirar dinheiro do bolso e adquirir de terceiros. Além disso, surgiu a necessidade de reduzir o plantel para permanecer na atividade.

O impacto também é sentido nas áreas urbanas. A escassez de água compromete o abastecimento doméstico, a produção industrial e até mesmo a prestação de serviços básicos. A Defesa Civil ressalta que o acompanhamento é feito com base em um sistema de monitoramento que registra a quantidade de chuvas em cada município, servindo de base para orientar ações emergenciais e políticas públicas de mitigação.