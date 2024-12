Contagem regressiva para mais uma edição do Show Rural

Diversas melhorias são realizadas no parque de 720 mil metros quadrados para receber a mostra de tecnologia. Entre elas estão a ampliação do restaurante, a pavimentação de mais seis mil metros de ruas, a construção de um barracão específico à triagem de resíduos e a implantação de um estacionamento exclusivo para até 400 ônibus. “São benfeitorias que vão melhorar ainda mais a experiência dos visitantes”, acentuou o presidente da Coopavel.

Os preparativos para a 37ª edição do Show Rural Coopavel 2025 já acontecem e o ritmo avança à medida que a data, de 10 a 14 de fevereiro de 2025, se aproxima . O evento que leva o nome de Cascavel e a qualidade e a competitividade do agronegócio brasileiro para o mundo foi o tema da participação do presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, na última reunião de diretoria da Acic no ano, realizada na manhã desta quarta-feira, 11.

Levantamentos da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) mostram que as exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 121,1 mil toneladas em novembro. O número é o terceiro maior número já registrado na série histórica mensal do setor, e supera em 15,1% o total exportado no mesmo […]

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) aprovou ontem, o Projeto de Lei 8262/2017, de autoria do deputado federal André Amaral (PMDB-PB). A proposta dispõe sobre a retirada de invasores de propriedade privada, permitindo ao proprietário esbulhado a requisição do auxílio de força policial para retirada dos invasores, independente de mandado judicial, […]

Alguns números do evento foram apresentados: 4,5 mil profissionais são envolvidos na feira, desses cerca de mil apenas da Coopavel, 76 montadoras de todo Brasil estão autorizadas a trabalhar com a montagem dos estandes, estacionamento para 17 mil veículos, 18 quilômetros de ruas no interior do parque, 8 quilômetros de ruas cobertas, 110 bebedouros espalhados pela área e 28 conjuntos de banheiros. Uma missa, às 11h, do dia 9 de fevereiro, será celebrada no local, dia destinado principalmente aos moradores de Cascavel e região. O acesso ao parque e uso do estacionamento são gratuitos.

O presidente da Acic, Siro Canabarro, parabenizou a Coopavel pelo evento e disse que a associação comercial é e sempre será parceira do Show Rural. Pela primeira vez, em 2025, a AcicLabs, aceleradora e hub de inovação da entidade empresarial, participará com espaço no Show Rural Digital, uma das atrações da feira.

Diversas melhorias são realizadas no parque de 720 mil metros quadrados para receber a mostra de tecnologia. Entre elas estão a ampliação do restaurante, a pavimentação de mais seis mil metros de ruas, a construção de um barracão específico à triagem de resíduos e a implantação de um estacionamento exclusivo para até 400 ônibus.