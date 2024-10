Cadeia do leite é impulsionada por industrialização e tecnologia no PR

Em forma de manteiga, queijo, creme de leite ou whey, os investimentos em novas indústrias e na tecnologia no campo têm impulsionado a produção de leite e derivados no Paraná. Em meio a uma série de novos empreendimentos que verticalizam a cadeia leiteira e agregam valor aos produtos, o Estado aumentou em 18% o volume de leite industrializado nos últimos cinco anos.

O volume total de leite fornecido para a industrialização era de 3,09 bilhões de litros em 2018 e saltou para 3,65 bilhões de litros em 2023. O que faz do Paraná o segundo maior produtor de leite e derivados industrializados do País, de acordo com a Pesquisa Trimestral do Leite, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O crescimento no período foi suficiente para o Paraná ultrapassar o Rio Grande do Sul, que em 2023 produziu 3,15 bilhões de litros de leite inspecionado. E diminuir em 25%, de 2,98 bilhões de litros para 2,22 bilhões de litros anuais, a vantagem que Minas Gerais tem na liderança da produção nacional.

“É uma evolução que diz respeito aos seus produtores, que adotaram tecnologia de ponta e gerem suas propriedades com um conceito empresarial, a maioria deles orientados pelas cooperativas. Isso se reflete em um produto de qualidade”, disse o presidente do Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Paraná (Conseleite), Ronei Volpi.

Produtividade

O avanço é fruto da inserção da tecnologia na cadeia leiteira, que promove aumento de produtividade aos produtores, e dos investimentos de grandes indústrias, que fomentam logísticas mais eficientes e garantem a comercialização do que é produzido.

Para dentro da porteira, os produtores melhoraram a adubação das pastagens, a produção de silagem, os sistemas intensivos e as técnicas reprodutivas dos animais. É o que diz um diagnóstico feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) sobre os estabelecimentos leiteiros do Paraná.

O documento, que fez um raio-x das propriedades no Estado, identificou, por exemplo, que a evolução de uma série de técnicas pelos produtores do Paraná fez com que a produtividade média por vaca ordenhada tenha aumentado de 10,21 litros por dia, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, para 15,28 litros por dia, segundo o levantamento de 2023.

O diagnóstico também apontou que três em cada quatro vacas do rebanho leiteiro paranaense são de raças especializadas, como holandesa, jersey ou cruzas entre elas, o que também impacta na produção de um leite de alta qualidade.

“O Paraná tem regiões muito organizadas, com alta qualidade e densidade de produção, altos níveis de produtividade e com uma boa logística. Nestes casos, os produtores são disputados pelo mercado. Por isso estamos atraindo tantas indústrias”, afirmou o gerente estadual de Cadeias Produtivas do IDR-Paraná, Hernani Alves da Silva.

Industrialização

Ao todo, os investimentos em andamento ou já realizados no Paraná pelas indústrias de leite e derivados desde 2019 ultrapassam a marca de R$ 1,2 bilhão.

A Unium investiu R$ 460 milhões em uma queijaria em Ponta Grossa e vai construir uma nova planta de leite em pó em Castro, com investimentos de R$ 450 milhões. O grupo, que reúne as cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal, é o segundo maior produtor de laticínios do Brasil.

A Tirol escolheu Ipiranga, também nos Campos Gerais, para construir sua primeira unidade fora de Santa Catarina. Com um investimento de R$ 152 milhões, a planta começou a operar com uma capacidade diária de produção de 600 mil litros de leite longa vida, mas com possibilidade de dobrar de tamanho.

Já em São Jorge D’Oeste, na região Sudoeste, a goiana Piracanjuba está construindo uma das maiores fábricas de queijos do Brasil, fruto de um investimento de R$ 80 milhões.

Com os novos empreendimentos, a produção paranaense de vários derivados do leite também teve forte alta.

De acordo com dados do Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF), do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a produção de iogurte, por exemplo, aumentou 23% entre 2021 e 2023.

O soro de leite, que é a matéria prima usada para a produção de whey, teve aumento de 11%. Já as sobremesas lácteas registraram aumento de quase 13%.

Empregos

O avanço no processo de verticalização da cadeia do leite se reflete nos empregos na indústria.

No acumulado do ano, entre janeiro e agosto, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que 461 novas vagas de emprego foram geradas nas indústrias de laticínios do Paraná.

O saldo positivo nas contratações representa um aumento de 3,49% no estoque de empregos ligados à indústria paranaense de laticínios ao longo do ano. O aumento é o maior entre os principais estados produtores de leite do Brasil.