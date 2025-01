Brasil registra recorde em exportações de carne bovina e de frango

Essa diversificação de destinos é um indicativo da força e da competitividade do Brasil no setor de carnes. No que diz respeito à carne de frango, o país também registrou um desempenho notável em 2024, com exportações que atingiram 5,294 milhões de toneladas. Esse número representa um aumento de 3% em comparação ao ano anterior, gerando uma receita de US$ 9,928 bilhões. A China novamente se destacou como a maior importadora, seguida por países como os Emirados Árabes Unidos e o Japão.

Paraná - O Brasil alcançou um marco significativo em suas exportações de carne bovina em 2024, com um total de 2,89 milhões de toneladas enviadas ao exterior. Esse volume representa um crescimento de aproximadamente 26% em relação ao ano anterior, resultando em uma receita de US$ 12,8 bilhões. A China se destacou como o principal comprador, importando 1,33 milhão de toneladas e contribuindo com US$ 6 bilhões para esse montante. Além da China, outros mercados relevantes para a carne bovina brasileira incluíram os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, a União Europeia, o Chile e Hong Kong.

Paraná

O Paraná terminou o ano de 2024 com um saldo comercial internacional positivo de US$ 3,7 bilhões, obtendo o maior superávit financeiro da região Sul do Brasil no mercado mundial. O valor é o resultado de uma receita de US$ 23,3 bilhões obtida com exportações de produtos paranaenses e da aquisição de US$ 19,6 bilhões em produtos de outros países. Foi o quinto melhor resultado do País no período e o segundo melhor da série histórica recente, atrás apenas de 2023.

As informações foram levantadas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) a partir de dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e disponibilizadas em um relatório.

Nas exportações, os principais destaques foram a soja em grão, a carne de frango in natura, o farelo de soja e o açúcar bruto, que geraram receitas de US$ 5,3 bilhões, US$ 3,9 bilhões, US$ 1,5 bilhão e US$ 1,3 bilhão, respectivamente. Juntos, esses quatro produtos responderam por 51% do total das vendas paranaenses para o Exterior em 2024. No complexo alimentar, o Paraná também vendeu US$ 404 milhões em carne suína in natura, US$ 326 milhões em café e US$ 124 milhões de carne bovina in natura.