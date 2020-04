Saúde de Londrina inicia segunda etapa de vacinação contra a gripe

Já neste sábado (25), das 8 às 13 horas, haverá vacinação em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), apenas para as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis comprovadas e que fizerem agendamento prévio. No final da matéria, consta a lista das unidades/endereços. O agendamento inicia na tarde de hoje (20) e será feito apenas pela internet, na página inicial do portal da Prefeitura de Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia a segunda etapa de vacinação contra a gripe, para novos grupos prioritários, incluindo pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, profissionais das forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Sônia Fernandes, no ato da vacinação, o paciente terá que comprovar, por meio de receita médica válida, a doença que ele tem. A próxima ação de vacinação para os doentes crônicos está prevista para o dia 9 de maio, com abertura do agendamento no dia 4.

Para vacinar os caminhoneiros, a SMS vai agendar, junto a Policia Federal, uma blitz, ainda nesta semana, na rodovia. A Secretaria também vai entrar em contato com o Sindicato dos Caminhoneiros, para fazer uma ação de vacinação na sede do sindicato.

Confira as unidades que realizarão vacinação contra a gripe neste sábado:

UBS Aquiles: Rua Vergílio Perin, 815, Conjunto Aquiles Stenghel

UBS Parigot de Souza: Avenida Saul Elkind, 4255, Conjunto Parigot de Souza

UBS Vivi Xavier: Avenida Alexandro Santoro, 428 ( Avenida das Torres)

UBs Itapoã: Rua Benedito José Theodoro, 258, Jardim Itapoã

UBS Cafezal: Rua Abraham Lincoln, 65, Conjunto Cafezal II

UBS Piza: Rua Veneza, 546, Jardim Piza

UBS Lindóia: Rua das Maritacas, 1800, Conjunto Lindóia

UBS Armindo Guazzi: Avenida São João, 4321, Conjunto Armindo Guazzi

UBS Novo Amparo: Avenida Pref. Milton Ribeiro Menezes, 55, Jardim Moema

UBS Alvorada: Rua Poços de Caldas, 85, Parque Alvorada

UBS Jardim Tókio: Rua Juhei Muramoto, 22, Jardim Tókio

UBS Santiago: Rua José Boralli, 325 (Caic da região oeste)

UBS Vila Brasil: Rua Humberto Picinin, 198, na Faculdade Inesul (entrada pela rua lateral)

UBS Centro: Rua Souza Naves, 754, Centro

UBS Vila Nova: Rua Cabo Verde, 150, Vila Nova

UBS Carnascialli: Rua da Esperança, 98, Conjunto Habitacional Carnascialli 1.