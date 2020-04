Número de pessoas diagnosticadas com covid-19 chega a 40.581 no Brasil

O Brasil registrou, nesta segunda-feira (20), mais 113 mortes pela covid-19 e, com isso, a doença já fez 2.575 vítimas no país.. O número de confirmações também subiu e o país ultrapassou a marca de 40 mil pessoas infectadas: são 40.581.

No último balanço do governo, no domingo, o total de infectados chegava a 38.654 e 2.462 mortes confirmadas.

As informações são da atualização do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde a última sexta-feira (17), quando o ministro da Saúde, Nelson Teich, assumiu a gestão da pasta, a coletiva de imprensa com o secretário-executivo, João Gabbardo, e com o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, não é realizada. Nesta segunda, o Palácio do Planalto informou que não haveria a coletiva técnica do Ministério da Saúde e que o boletim diário poderia ser encontrado on-line. Matéria atualizada às 18h23.