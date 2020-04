Confira os serviços públicos de Toledo que irão funcionar o feriado

Ao contrário da maioria das repartições públicas, o Município de Toledo não decretou recesso nesta segunda-feira (20). No dia seguinte, feriado de Tiradentes, não haverá atendimento na prefeitura e na maioria dos órgãos municipais – somente alguns serviços das secretarias de Saúde, de Assistência Social e de Segurança e Trânsito manterão esquema de plantão.

Situação semelhante em relação ao transporte coletivo urbano e à coleta de lixo. Confira os detalhes de cada serviço abaixo:

Saúde

Além do atendimento 24 horas do Mini-Hospital Doutor Jorge Nunes e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quatro unidades básicas de saúde (UBS) – Cosmos, Porto Alegre, Panorama e Santa Clara – estarão abertas todos os dias das 7h às 19h exclusivamente para pacientes com sintomas de síndrome gripal: febre, tosse, coriza, cansaço fácil e dificuldade de respirar.

Estas pessoas devem, antes de se dirigem a estas unidades de saúde, devem recorrer à teleorientação, pelo telefone 3055-8872, para saber exatamente para onde ir. Esta linha está disponível de domingo a domingo, das 7h às 22h.

Assistência Social

Durante o feriado, os serviços da Assistência Social terão plantão na Casa Abrigo, no Serviço de Acolhimento (CCR) e no Conselho Tutelar. O teleatendimento realizado pela Secretaria não funcionará no dia 21, mas estará disponível na segunda-feira.

Segurança e Trânsito

A Secretaria de Segurança e Trânsito manterão atendimentos referentes a iluminação pública e trânsito pelo telefone 153 – protocolos de iluminação pública também poderão ser realizados pelo 3378-8500.

Transporte coletivo

Em atendimento às medidas de prevenção ao novo coronavírus estabelecidas pelo Centro de Operações de Emergência (COE), o transporte coletivo urbano não operará no domingo, mas fará os horários de sábado durante o feriado e atenderá normalmente na segunda-feira.