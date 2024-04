VEJA: Avião de empresa farmacêutica sai da pista no RS

Uma aeronave pertencente a uma empresa farmacêutica saiu da pista na tarde desta terça-feira (23), em Erechim, no Rio Grande do Sul, após pousar no Aeroporto Comandante Kraemer. O acidente ocorreu por volta das 13h30. De acordo com informações repassadas pela Prefeitura de Erechim, todos os passageiros saíram ilesos, mas estavam bastante assustados com o episódio.

“Informamos uma ocorrência envolvendo uma aeronave da companhia na tarde desta terça-feira (23), na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Esclarecemos que todos os passageiros e tripulantes passam bem e estão sem segurança”, diz o trecho da nota da companhia encaminhado para a imprensa.

As suspeitas são de falha no reverso e a pista molhada, combinação de fatores que teriam resultado no incidente. A Anac vai investigar o caso.