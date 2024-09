VEJA AS IMAGENS: Invasores atacam a Força Nacional em Terra Roxa

A que ponto chega a audácia dos invasores que se dizem indígenas em propriedades na região de Terra Roxa e Guaíra. Mais um capítulo do clima de tensão que paira no ar há dois meses por pouco não teve um desfecho trágico na manhã desta sexta-feira.

Imagens gravadas e que viralizaram nas redes mostram um grupo de policiais da Força Nacional acuados diante de ataques feitos com arco e flecha pelos invasores na Fazenda Brilhante, em Terra Roxa. A audácia é tanto que um fuzil foi subtraído pelos invasores, que não se intimidaram a agrediram os policiais, obrigados a recuar para preservar suas vidas.

Estarrecido diante das cenas, o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion, reivindicou uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para exigir providências imediatas e o cumprimento das reintegrações de posse nas áreas invadidas. No fim da tarde, a Força Nacional acabou conseguindo recuperar o fuzil das mãos dos invasores.

No fim da tarde, a FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) emitiu uma nota também disposta a se reunir com o ministro em busca de uma solução para o impasse.