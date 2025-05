Homem morre em grave acidente de trânsito na BR-277 em Cascavel

Assis

Governador inaugura bairro planejado com 371 casas em Assis

A cidade de Assis Chateaubriand, na região Oeste do Paraná, acaba de ganhar um novo bairro planejado com 371 casas. Chamado de Bem Viver Chateaubriand, o empreendimento residencial recebeu R$ 7,4 milhões de investimento do Governo do Estado e foi inaugurado na quinta-feira (8) com a participação do governador Carlos Massa Ratino Junior. Segundo Ratinho […]