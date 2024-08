VEJA: Acidente grave envolvendo três veículos deixa 6 pessoas feridas

Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente com três veículos registrado na tarde deste domingo, na área central, em Cascavel. A múltipla colisão ocorreu na Avenida Brasil, esquina com Salgado Filho.

Os veículos envolvidos são dois Vectras e um Siena.

O socorro mobilizou uma ambulância do Samu, duas do Siate, um ABTR e o médico do Siate para atendimento às vítimas. Por conta do acidente, as duas vias ficaram interditadas.

Uma mulher de 51 anos sofreu contusão na cabeça, além de fratura em ante braço. Uma adolescente de 15 anos sofreu um corte contuso no supercílio. Uma mulher de 47 anos teve contusão na nuca. Uma adolescente de 13 anos sofreu contusão na nuca e corte contuso no supercílio.

Vídeo e foto: Vandré Dubiela / O Paraná