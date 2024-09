Múltiplos feridos em grave acidente em Cascavel

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro na tarde deste domingo (29/09), no Bairro Morumbi, em Cascavel. A colisão envolvendo um veículo Civic, um Up e um Siena ocorreu no cruzamento das ruas Europa e Serra Negra.

Após o impacto, o Siena capotou. Quatro pessoas se feriram, sendo que três delas estavam no Siena: um homem, uma criança e uma adolescente. A adolescente sofreu ferimentos graves e foi encaminhada em estado grave para uma unidade hospitalar.

O passageiro do veículo Up teve ferimentos leves. Todas as vítimas foram atendidas por equipes do Samu e Siate, sendo posteriormente conduzidas para hospitais.