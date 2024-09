Os três tenores do Oeste fazem espetáculo em Cascavel

No próximo dia 12 de setembro, o Centro de Convivência dos Advogados de Cascavel será palco do esperado espetáculo comandado pelo I Tre Amici, os três tenores do Oeste do Paraná que prometem encantar o público com uma performance de tirar o fôlego.

O evento começa às 20h e promete ser um dos grandes destaques da música clássica e erudita. Os ingressos para esta experiência custam R$ 50 e incluem degustação de queijos e vinhos, tornando a noite ainda mais especial. “Esta é uma oportunidade imperdível para desfrutar de uma combinação perfeita de música clássica e gastronomia”, afirma o chanceler Jocimar Silva que se apresenta ao lado de Matheus Bressan e Thiago Stopa.

Sobre o Repertório e a Trajetória dos Três Tenores

I Tre Amici tem um repertório diversificado para este espetáculo, que abrange desde as árias mais icônicas da ópera até canções populares brasileira, clássicos italianos e destaques do cinema, oferecendo uma experiência que cativa tanto os conhecedores de música clássica quanto os apreciadores de melodias encantadoras. Cada apresentação é uma viagem através das emoções e da beleza da música vocal, com arranjos que destacam a grandiosidade das vozes dos tenores.

O grupo tem uma trajetória marcada por apresentações em renomados teatros e eventos internacionais. Com uma carreira consolidada, os três tenores ganharam fama por sua habilidade técnica e interpretação apaixonada. Seu sucesso não se limita apenas aos palcos; eles também têm uma base fiel de admiradores que acompanham suas atuações por onde passam. “Será mais uma oportunidade única aos cascavelenses e quem vive no Oeste do Paraná de acompanhar um espetáculo que vai emocionar”, reforça Matheus Bressan.

Thiago Stopa lembra que os ingressos podem ser adquiridos pelas redes sociais oficiais do I Ter Amici ou pelo telefone (45) 9 9980-2066.

“Não perca a chance de vivenciar uma noite de música sublime e sabores refinados. Garanta seu ingresso e prepare-se para uma performance inesquecível em um espetáculo digno dos grandes centros mundiais”, reforçou.