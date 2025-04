7ª Nipofest reserva espetáculo de cores e sons para todas as idades

Cascavel - Quem aprecia a cultura japonesa já pode reservar espaço na agenda para uma imersão no universo nipônico, bem pertinho de casa. A 7ª edição da Nipofest está chegando e promete transformar o Centro de Convenções e Eventos de Cascavel em uma verdadeira vitrine do Japão, com apresentações de dança, música, artes marciais e tradições nos dias 3 e 4 de maio.

O evento conta com diversas atividades para todas as idades, uma feira de produtos orientais e espaço gastronômico que agrada todos os gostos. Com entrada gratuita, o festival deve superar os números da edição anterior, que atraiu mais de 25 mil participantes.

“A Nipofest é importantíssima para a comunidade nipo-brasileira. É por meio desse evento que conseguimos mostrar um pedacinho do Japão aqui no Brasil. As pessoas têm a chance de vivenciar de perto tanto a cultura tradicional quanto a moderna”, afirma o vice-presidente da ACEC (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel), Adriano Hoshi.

Na programação cultural estão confirmados grupos de renome de diversas cidades. Entre as atrações estão os grupos de Taiko de Curitiba e Londrina, danças tradicionais e modernas, além de cantores da região e nomes vindos de São Paulo.

No Taiko – os poderosos tambores japoneses que impressionam pela sincronia e energia -, a expectativa fica para a apresentação dos pratas da casa. O grupo Zenshin Daiko, de Cascavel, atual campeão brasileiro na categoria júnior e representante do Brasil no Japão neste ano, promete uma apresentação emocionante.

A alegria da dança

Os japoneses também celebram por meio da dança, com destaque para o Bon Odori, atração central da Nipofest. A dança homenageia os ancestrais e é uma forma tradicional de agradecer pela colheita. Além do grupo da ACEC, participa também o grupo da ACEL, de Londrina, e outros grupos do Paraná.

Outro ponto forte é o animado Matsuri Dance, que mistura coreografias vibrantes com música pop japonesa. Quem traz a energia dessa atração para Cascavel é o Grupo Sansey, também de Londrina, além do grupo local. Figurinos coloridos, sorrisos entusiasmados e um público que dança junto completam a festa.

Da tradição ao universo Geek

A cada ano o festival ganha ainda mais estrutura. Serão dois palcos com uma programação intensa, que equilibra o clássico e o contemporâneo. Enquanto o palco principal recebe atrações culturais e musicais, o palco secundário – voltado ao público jovem -, traz atividades do universo geek, como concursos de cosplay, cultura pop japonesa, mangás e jogos.

“Começamos com um palco pequeno. Hoje temos dois, com o segundo crescendo em tamanho e atrações. É muito bonito ver tantos jovens participando, muitos inclusive caracterizados como seus personagens favoritos”, comenta Adriano.

A programação inclui ainda oficinas de origami, mangá, ikebana, pixel art, shodô, além de demonstrações de artes marciais e karaokê.

“Cada grupo que vem até aqui deixa sua rotina para compartilhar um pouco da própria cultura. Isso mostra o quanto essa integração é valiosa. A Nipofest é, sem dúvida, um dos grandes eventos de Cascavel e do Paraná, e estamos muito felizes por ver essa festa crescer a cada ano”, acrescenta.

Representatividade

Uma das novidades da edição 2025 é a estreia do concurso Miss Nikkei Cascavel, que valoriza a beleza e representatividade das descendentes japonesas. O concurso terá categorias para crianças e jovens adultas, com 15 candidatas desfilando em dois momentos do primeiro dia do festival.

Sobre a Nipofest

Criada em 2013, a Nipofest cresceu e hoje conta com o apoio institucional do Consulado Geral do Japão em Curitiba. É realizada pela ACEC, com a parceria do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, além do apoio da Itaipu Binacional e do Comtur (Conselho Municipal do Turismo de Cascavel).