Carro aquaplana, bate em caminhão e criança morre

Um gravíssimo acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (18), na BR-369, no trecho entre Corbélia e o distrito da Penha, envolvendo uma carreta e um veículo Ford Focus TI, com placas de Francisco Beltrão. A colisão deixou uma criança morta e seus pais feridos.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão trafegava no sentido Ubiratã a Cascavel quando, ao atingir o km 472 da rodovia, o carro acabou aquaplanando devido à pista molhada, rodou e colidiu frontalmente com a carreta.

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos aos pais da criança, que foram encaminhados em estado estável para um hospital de Cascavel, com o suporte do helicóptero do Consamu. No caminhão, ninguém se feriu.